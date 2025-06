Reit-Drama: Darum musste Chiquita sterben

Sturz-Drama: Tierarzt erklärt drastisches Vorgehen

„Mein Pferd war etwas ganz Besonderes. Jeder, der Chiquita besser kennenlernen durfte - was sie selbst auswählte - hat sich in das Pferd verliebt. Ich habe meine beste Freundin verloren und bin unfassbar traurig“, wird die Reiterin in der offiziellen Stellungnahme zitiert.

Meisterin Krajewski nach Horror-Sturz nachdenklich

„Ich frage mich sehr, sehr häufig, was ich besser machen kann. Wie ich mich und meine Pferde optimal vorbereiten kann. Und wenn so etwas passiert, ist die Aufgabe aller Beteiligten, sich zu fragen: Gibt es irgendwas, was ich hätte anders machen können, um so etwas zu vermeiden?“, wird sie von der Bild zitiert.