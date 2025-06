Ungeheuerlicher Skandal erschüttert die Reitwelt

Nächster Skandal in der Reitwelt ! Es ist ein Video aufgetaucht, in dem Heath Ryan seinem Pferd über 40 Peitschenhiebe gibt. Der australische Verband hat sofort reagiert und den Olympiateilnehmer von 2008 suspendiert.

„Hätte Nico zum Einschläfern gebracht“

Der Australier war aber schon von Beginn an unzufrieden mit dem Pferd, denn es sei schon „immer ein Problemkind gewesen und habe einfach nicht gehört“.

Der Reiter, der Australien 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking im Dressurreiten vertrat, meinte, dass er traurig darüber sei, dass von seiner Handlung ein Video aufgenommen wurde. „Hätte ich nur an mich selbst gedacht, wäre ich sofort abgestiegen und hätte Nico zum Einschläfern gebracht“, so Ryan knallhart.