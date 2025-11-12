Olympiasieger Christian Kukuk sieht sich wegen eines fragwürdigen Videos mit Kritik konfrontiert. Die Plattform „Dressur-Studien.de“ veröffentlichte einen Clip, der zeigt, wie der Springreiter am Rande des Weltcup-Turniers im italienischen Verona die Rollkur anwendet und mit blanken Schlaufzügeln reitet.
Video-Eklat um Olympiasieger
„Wir finden das nicht akzeptabel“, sagte der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Martin Richenhagen, auf SID-Anfrage. Die FN sei mit Kukuk sowie seinem langjährigen Förderer Ludger Beerbaum und Bundestrainer Otto Becker im Austausch. Kukuk, der in Paris 2024 Olympia-Gold gewonnen hatte, sei „ein sehr vernünftiger Reiter“, sagte Richenhagen: „Wir dürfen davon ausgehen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt.“
Rollkur und Schlaufzügel: Verpönte Praktiken im Fokus
Bei der Rollkur, auch Hyperflexion genannt, handelt es sich um eine Praktik, die genau wie die Anwendung von Schlaufzügeln im Pferdesport als verpönt gilt. Dabei wird das Pferd angewiesen, den Hals weit nach unten zu dehnen. Schlimmstenfalls so weit, dass es sich fast in die eigene Brust beißt, was Verletzungen herbeiführen könnte. Mithilfe des Schlaufzügels werden Pferde in eine bestimmte Haltung gebracht und dadurch eingeschränkt.