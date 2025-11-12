Video-Eklat um Olympiasieger

SID 12.11.2025 • 11:38 Uhr Der Olympiasieger sorgt mit einem Video am Rande eines Turniers für Aufsehen. Der FN-Präsident äußert sich.

Olympiasieger Christian Kukuk sieht sich wegen eines fragwürdigen Videos mit Kritik konfrontiert. Die Plattform „Dressur-Studien.de“ veröffentlichte einen Clip, der zeigt, wie der Springreiter am Rande des Weltcup-Turniers im italienischen Verona die Rollkur anwendet und mit blanken Schlaufzügeln reitet.

„Wir finden das nicht akzeptabel“, sagte der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Martin Richenhagen, auf SID-Anfrage. Die FN sei mit Kukuk sowie seinem langjährigen Förderer Ludger Beerbaum und Bundestrainer Otto Becker im Austausch. Kukuk, der in Paris 2024 Olympia-Gold gewonnen hatte, sei „ein sehr vernünftiger Reiter“, sagte Richenhagen: „Wir dürfen davon ausgehen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt.“

Rollkur und Schlaufzügel: Verpönte Praktiken im Fokus