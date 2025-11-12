Newsticker
Verpönte Pferde-Praktik: Wirbel um deutschen Sensations-Olympiasieger

Verpönte Praktik: Wirbel um Kukuk

Sensations-Olympiasieger Christian Kukuk wird dabei gefilmt, wie er im Umgang mit einem Pferd ein Tabu bricht. Der deutsche Verband nimmt Stellung.
Christian Kukuk gewann in Paris Gold im Springreiten auf Checker
Christian Kukuk gewann in Paris Gold im Springreiten auf Checker
© IMAGO/Rene Schulz
SID
Olympiasieger Christian Kukuk sieht sich wegen eines fragwürdigen Videos mit Kritik konfrontiert.

Die Plattform Dressur-Studien.de veröffentlichte einen Clip, der zeigt, wie der Springreiter am Rande des Weltcup-Turniers im italienischen Verona die Rollkur anwendet und mit blanken Schlaufzügeln reitet - eine verpönte Praktik im Sport.

Bei der Rollkur, auch Hyperflexion genannt, handelt es sich um eine Praktik, die genau wie die Anwendung von Schlaufzügeln im Pferdesport als tabu gilt.

Dabei wird das Pferd angewiesen, den Hals weit nach unten zu dehnen. Schlimmstenfalls so weit, dass es sich fast in die eigene Brust beißt, was Verletzungen herbeiführen könnte. Mithilfe des Schlaufzügels werden Pferde in eine bestimmte Haltung gebracht und dadurch eingeschränkt.

„Entspricht nicht den Richtlinien“

„Nach Bekanntwerden des Videos haben wir unverzüglich Kontakt zum Reiter aufgenommen und sind mit ihm im Gespräch. Das Reiten mit Schlaufzügeln ohne einen normalen Zügel entspricht nicht den FN-Richtlinien“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dennis Peiler von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in einem Statement.

Das Reiten nur mit Schlaufzügeln sei offenbar in der Vergangenheit „seitens der FEI-Offiziellen nicht geahndet worden“, sagte Peiler. Die FN habe die FEI aufgefordert, hier Klarheit zu schaffen: „Auch bei uns in Deutschland liegen Anspruch und Wirklichkeit nicht immer ganz deckungsgleich und deshalb müssen auch wir auf allen Ebenen darauf achten, dass wir unsere Regeln noch konsequenter auf den Vorbereitungsplätzen umsetzen.“

Zuvor hatte Präsident Martin Richenhagen schon auf SID-Anfrage gesagt, das Vorgehen von Kukuk sei aus FN-Sicht „nicht akzeptabel“ und erklärt, der Verband sei mit Kukuk, seinem langjährigen Förderer Ludger Beerbaum und Bundestrainer Otto Becker im Austausch. Kukuk, der in Paris 2024 Olympia-Gold gewonnen hatte, sei „ein sehr vernünftiger Reiter“, sagte Richenhagen: „Wir dürfen davon ausgehen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt.“

