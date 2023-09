"In welch einer kranken Welt leben wir ...": Deutschlands größtes Rennen endet im Tumult

Der Grund: Trainerin Sarah Steinberg hatte den Derbysieger und Mitfavoriten Fantastic Moon kurz vor dem Rennen am Sonntag zurückgezogen.

Steinberg: „In welch einer kranken Welt leben wir?“

Steinberg kann die Entscheidung, dass das Geläuf bewässert wurde, nicht nachvollziehen: „Eine Sprengung ist nach Rennordnung grundsätzlich am Tag zuvor nicht erlaubt. Lediglich mit einer Sondergenehmigung, zum Beispiel bei extremer Hitze und der Gefahr, dass die Bahn ‚Beton‘ wird. Diese Verhältnisse waren aber nicht gegeben, da wir die Tage zuvor weder starke Hitze, noch Trockenheit vorgefunden haben. Zudem haben wir nachts schon sehr viel Feuchtigkeit durch Nebel und Morgentau auf dem Geläuf. Die Bahn wäre am Sonntag in einem guten Zustand gewesen.“