Gestärkt aus der Zwangspause: Deutsche Rugby-Auswahl vor Saisonstart optimistisch

Die Rückkehr in die Rugby Europe Championship, die als beste europäische Nationenliga außerhalb der Six Nations gilt und in der zwei direkte WM-Tickets vergeben werden, ist jedoch noch kein Thema. "Wir schauen auf jedes einzelne Spiel", sagte Kuhlmann, der lediglich die Belgier in der ausgeglichenen Sechsergruppe hervorhebt.