Rugby: Transgender von Frauen-WM 2022 ausgeschlossen

Nach dem Schwimm-Weltverband FINA hat auch die International Rugby League (IRL) beschlossen, Transgender-Athleten bis auf Weiteres von internationalen Frauenwettbewerben auszuschließen. Dies betrifft unter anderem die Weltmeisterschaft im November in England. Zugleich entwickele man eine "umfassende Inklusionspolitik" und strebe an, 2023 eine endgültige Linie festzulegen, hieß es in einem Statement.