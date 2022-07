Rugby: Historische WM-Qualifikation - Happy End einer zehnjährigen Reise

Wie auch? Bei so einem Mega-Ereignis war noch kein Spieler als Aktiver dabei. Viele von ihnen mussten schon am Dienstag bereits wieder auf der Arbeit erscheinen. „Die meisten sind Studenten, die werden sich wieder in die Uni setzen - oder auch nicht“, scherzte von Grumbkow, der am Flughafen „ein paar müde Gesichter gesehen“ hatte. Das sei aber „in Ordnung so, das haben sie sich verdient“.