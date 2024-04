Acht Polizisten nötig: Rugby-Star auf Mallorca festgenommen

Er sei in ein "unglückliches Missverständnis" verwickelt gewesen, teilte Vunipola am Montag in einem Statement mit, das sein Londoner Klub Saracens veröffentlichte. Anders als in Medienberichten dargestellt habe es "keine Gewalt" und "keine Schlägerei" gegeben, er habe "zu keinem Zeitpunkt jemanden bedroht, weder mit Flaschen noch mit Stühlen oder irgendetwas anderem". Nach eigenen Angaben musste Vunipola nach einem Expressverfahren 240 Euro Strafe zahlen.