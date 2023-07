7er-Rugby-EM: Deutschland scheitert im Viertelfinale

Der Traum der deutschen 7er-Rugby-Nationalmannschaft vom Turniersieg beim EM-Heimspiel in Hamburg ist geplatzt. Die Mannschaft von Nationaltrainer Clemens von Grumbkow schied nach dem bitteren 19:21 (19:7) gegen Angstgegner Großbritannien im Viertelfinale aus. Am Sonntag geht es in der Platzierungsrunde noch um Rang fünf.

Das deutsche Team startete gegen die Briten vor rund 2000 Zuschauern furios, lag zwischenzeitlich 19:0 in Führung, aber verlor nach einer langen Verletzungsunterbrechung dann völlig den Faden. Bereits beim ersten EM-Turnier an der Algarve wie auch bei der Olympia-Qualifikation in Krakau war das "Wolfpack" an dem Weltserienteam gescheitert.