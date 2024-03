Rugby-Nationalmannschaft feiert Klassenerhalt

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft bleibt erstklassig. Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann gewann am Samstag mit 21:11 (8:3) im Halbfinale der Platzierungsrunde in Belgien sein erstes Spiel in der laufenden Europameisterschaft und spielt nun um Platz fünf. Durch die Niederlage Polens (7:54 gegen die Niederlande) wenige Stunden zuvor stand der Klassenerhalt in der Rugby Europe Championship schon vorher fest.