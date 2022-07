7er-Rugby: Deutschland träumt von "historischer" WM-Qualifikation

Beim Qualifikationsturnier in Bukarest (16. bis 17. Juli) werden die letzten europäischen Tickets für die WM am Kap der guten Hoffnung vergeben. Die deutsche Mannschaft hat sich bislang noch nie für eine 7er-Rugby-WM qualifiziert, geht aber optimistisch in den Wettbewerb. "Wir sind recht sicher, dass unsere Qualität reichen müsste, ich habe Vertrauen in unser Team", sagte Kapitän Carlos Soteras Merz. Dies sieht auch Bundestrainer von Grumbkow so, die Mannschaft sei "sehr gut vorbereitet".