7er-Rugby: Deutschland vor erstmaliger WM-Qualifikation

Der deutschen 7er-Rugby-Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg zur ersten WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte. Das Team von Bundestrainer Clemens von Grumbkow zog beim Qualifikationsturnier in Bukarest nach zwei Siegen in zwei Spielen vorzeitig ins Viertelfinale ein, in dem die vier verbliebenen Tickets für den Saisonhöhepunkt in Südafrika (9. bis 11. September) vergeben werden.