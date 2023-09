Rugby-WM: Frankreich mit zweitem Sieg

Gastgeber Frankreich hat in seinem zweiten Gruppenspiel der Rugby-WM einen Pflichtsieg gefeiert. Gegen Uruguay siegten Les Bleus in Villeneuve-d’Ascq mit einer B-Auswahl mit 27:12 (13:5). Von den 15 Spielern, die in der Auftaktpartie gegen Neuseeland am vergangenen Freitag (27:13) von Beginn an zum Einsatz gekommen waren, saßen zwölf zunächst auf der Bank.