Rugby-WM: Kantersieg für Titelverteidiger Südafrika

Südafrika hat in einer denkwürdigen Partie den nächsten klaren Sieg bei der Rugby-WM in Frankreich gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntagnachmittag in Bordeaux mit 76:0 (33:0) gegen ein überfordertes Rumänien durch. Zum Auftakt hatte der Mitfavorit bereits Schottland klar geschlagen.