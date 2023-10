Rugby-WM: All Blacks erster Finalist - Jordan auf Rekordjagd

Die All Blacks aus Neuseeland haben bei der Rugby-WM in Frankreich nach einer Machtdemonstration das Endspiel erreicht.

Das Finale findet am 28. Oktober statt. Gegner ist dann Weltmeister Südafrika oder England.

Die Neuseeländer hatten sich nach ihrem verlorenen Auftaktspiel gegen Gastgeber Frankreich spätestens im Viertelfinale eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den seit 17 Spielen ungeschlagenen Weltranglistenersten Irland hatten sich die "Götter in Schwarz" in einem packenden Duell die Teilnahme am Halbfinale gesichert, wo eine beeindruckende Leistung die Chance auf den vierten WM-Titel wahrte.