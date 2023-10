Rugby-WM: Argentinien erster Halbfinalist

Argentinien ist als erstes Team ins Halbfinale der Rugby-WM in Frankreich eingezogen. Die Mannschaft von Headcoach Michael Cheika setzte sich am Samstag in der Runde der letzten Acht nach einer umkämpften Partie mit 29:17 (6:10) gegen Wales durch. Die Argentinier spielen am 20. Oktober gegen Neuseeland oder Irland um den Einzug ins Endspiel.