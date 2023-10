Rugby-WM: Rührende Szene nach dramatischem Aus von Irland

Irland hat es schon wieder nicht geschafft! Bei der Rugby-WM in Frankreich ist der Top-Favorit am Samstagabend gegen Neuseeland mit 24:28 ausgeschieden. Damit geht ihr Viertelfinal-Fluch weiter: Bei den letzten zehn Weltmeisterschaften war für die Iren achtmal im Viertelfinale Schluss.

Nach dem Ende der Partie war die Enttäuschung sehr groß. Bei den Spielern und Verantwortlichen flossen Tränen. Für den irischen Star Johnny Sexton war es zudem doppelt emotional, denn der 38-Jährige kündigte bereits vor dem Turnier an, dass er nach der WM zurücktreten wird.

Sexton war nach dem Ausscheiden sehr geknickt. Sein acht Jahre alter Sohn Luca kam auf das Feld und sorgte dann für eine rührende Szene. Die TV-Kameras fingen ein, wie er etwas zu seinem Vater sagte - den Lippenbewegungen nach: „Du bist immer noch der Beste, Papa“ (“You‘re still the best, dad“).