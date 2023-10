Rugby-WM wird ab 2027 aufgestockt

Das Teilnehmerfeld der Rugby-Weltmeisterschaft wird ab 2027 von 20 auf 24 Mannschaften erweitert. Das gab der Weltverband World Rugby am Dienstag vor dem WM-Finale bekannt. Zudem wird ab 2026 eine Liga aus zwölf Ländern eingeführt, in der die Teams der Six Nations und der Rugby Championship sowie zwei noch unbekannte Nationen antreten werden.