Nach Schikane-Vorwürfen: Ungarns Schwimm-Trainer Turi legt Ämter nieder

Der Vorwurf physischer und psychischer Verfehlungen im ungarischen Schwimm-Verband hat erste Konsequenzen nach sich gezogen. Erfolgstrainer György Turi trat von seinen Ämtern als Vizepräsident sowie Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Trainings-Komitees im Verband zurück. Das teilte Turi in einem offenen Brief mit, der in ungarischen Medien veröffentlicht wurde. Er wolle mit diesem Schritt Schaden vom Verband und dem Sport abwenden.