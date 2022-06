Schwimmen: Anna Elendt holt WM-Silber und lässt Deutschland von großer Zukunft träumen

Die Platzwunde hinderte sie zum Glück nicht am WM-Start in Budapest. Und so konnte die 20-Jährige im Finale über 100 m Brust mit einer famosen Schlussbahn noch von Platz sieben auf zwei vorstürmen. „So viel gefeiert habe ich nicht, ich habe ja noch einiges vor“, sagte Elendt am Dienstagmorgen nach ihrem Finaleinzug mit der gemischten 4x100-m-Lagenstaffel. Realistische Medaillenchancen hat sie noch über 50 und 200 m Brust, „mal gucken, was noch geht“.