DOSB-Appell: Energie-Lockdown für den Sport verhindern

In einer Stellungnahme forderte der Dachverband des deutschen Sports die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen auf, „für das Schwimmen lernen geeignete Bäder beziehungsweise Wasserflächen so lange wie möglich geöffnet zu halten“. Im weiteren Jahresverlauf gelte diese Forderung auch für Sporthallen.