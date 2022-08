Märtens und Gose wollen aus Wellbrocks Schatten schwimmen

Olympiasieger Florian Wellbrock muss nach seiner Coronainfektion kürzer treten, bei der Schwimm-EM in Rom rückt deshalb die nächste Generation in den Blickpunkt. Vizeweltmeister Lukas Märtens, der mit Wellbrock in Magdeburg trainiert, zählt nach WM-Silber über 400 m Freistil auch im Foro Italico zu den Favoriten. "Alles, was nach der WM-Medaille jetzt noch kommt, ist für mich Zugabe", sagte der 20-Jährige, der über 200, 400 und 800 m sowie in der 4x200-m-Freistilstaffel starten wird.