Schwimm-Beben: Der deutsche Verband versinkt im Chaos

Der Fall Hempel, der in der ARD-Dokumentation „Missbraucht: Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport“ öffentlich geworden war, und andere Fälle sollen extern aufgearbeitet werden, in einem Prozess, „wie es ihn im Sport noch nie gegeben hat“, kündigte Rupieper, Jurist und ehemaliger Richter, an. Man sei in der finalen Phase bei der Besetzung der Kommission, die noch in diesem Jahr ins Leben gerufen werden soll.