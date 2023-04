Schwimmen: McIntosh bricht nächsten Weltrekord

Die kanadische Nachwuchs-Schwimmerin Summer McIntosh hat innerhalb einer Woche zwei Weltrekorde gebrochen. In Toronto unterbot die 16-Jährige am Samstag (Ortszeit) die bisherige Bestzeit über 400 m Lagen in 4:25,87 Minuten, zuvor hatte die Ungarin Katinka Hosszu den Rekord gehalten (4:26,36).