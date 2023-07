Frankreichs Schwimmstar Marchand gewinnt drittes WM-Gold

Frankreichs neuer Schwimmstar Leon Marchand hat bei der WM in Fukuoka seinen Triumphzug fortgesetzt. Der 21-Jährige, der in den USA studiert und trainiert, feierte über 200 m Lagen seinen dritten Sieg im dritten Finale in der Marine Messe. In 1:54,82 Minuten verbuchte der Titelverteidiger die drittbeste je geschwommene Zeit - hinter Weltrekordler Ryan Lochte und Rekord-Olympiasieger Michael Phelps.