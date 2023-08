Deutsches Team holt drei Medaillen bei Para-Schwimm-WM

Die deutschen Para-Schwimmer haben am dritten Wettkampftag der WM in Manchester ihre Medaillenbilanz weiter aufgestockt. Verena Schott holte über 200 m Lagen der Klasse SM6 ebenso Silber wie Gina Böttcher über 150 m Lagen in der Startklasse SM4. Malte Braunschweig schwamm über 100 m Schmetterling in der Startklasse S9 zu Bronze und damit zu seiner ersten internationalen Medaille überhaupt.