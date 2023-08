Freiwasserschwimmerin Beck wird Sportlerin des Monats Juli

Beck hatte bei der WM in Japan Gold über fünf und zehn Kilometer gewonnen und damit auch vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Schäfer sicherte sich bei der WM in Paris mit Weltrekord Gold im Weitsprung und ließ über 100 m eine Bronzemedaille folgen. Die Triathleten hatten sich bei der Supersprint-WM in Hamburg gekrönt.