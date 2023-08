Scholz und Schott holen Gold bei Para-Schwimm-WM

Tanja Scholz und Verena Schott haben den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester einen goldenen Freitag beschert. Scholz siegte über 50 m Freistil in der Startklasse S4 und holte ihren schon dritten Titel in England. Zuvor hatte Schott das Rennen über 100 m Brust in der Startklasse S4 für sich entschieden.