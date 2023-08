Tod mit 42! Trauer um Ex-Schwimmerin

Traurige Nachricht aus England! Wie der britische Schwimmverband British Swimming mitteilte, ist Helen Smart im Alter von 42 Jahren verstorben. Der Tod der Teilnehmerin der Olympischen Spiele 2000 in Sydney - damals startete sie unter ihrem Mädchennamen Don-Duncan - kam unerwartet. Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt.

Bereits am Sonntag nahm die Worsley Mesnes Community Primary School, wo Smart seit ihrem Karriereende als Lehrerin arbeitete, von der Ex-Schwimmerin Abschied.

„Mit größter Traurigkeit und tiefstem Bedauern müssen wir den plötzlichen Tod unserer geliebten Kollegin Helen Smart mitteilen“, schrieb Schuldirektorin Alison Halliwell. „Ich weiß, diese Nachricht ist ein Schock und sorgt für tiefe Trauer in unserer Gemeinschaft.“

Emotionaler Abschied von Helen Smart

Ihr Ehemann und Vater ihrer Kinder verabschiedete sich ebenfalls emotional von ihr. „Ich werde mein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass sie genau wissen, warum ihre Mama für alle so besonders war. Danke, Helen, dass du immer da bist – ich liebe dich“, wird er auf der Seite von British Swimming zitiert.

Auch ehemalige Teamkolleginnen reagierten bestürzt auf das plötzliche Ableben Smarts. „Ich und Helen haben ein ganz besonderes Kapitel unseres Lebens geteilt – unsere Leidenschaft für das Schwimmen“, schrieb etwa Sarah Ruckwood (geb. Price), die bei den Commonwealth-Spielen 2002 in Manchester über 200m Rücken zum Titel schwamm. „Sie war eine harte Konkurrentin im Pool und gleichzeitig die fürsorglichste Freundin überhaupt.“

Rachael Ashcroft trauerte um eine Freundin, die sie 32 Jahre lang begleitete. „Helens eiserne Entschlossenheit und ihr natürlicher Wettbewerbsgeist haben mich immer inspiriert. Wir traten viele Male gegeneinander an, aber irgendwie fühlte es sich immer so an, als würden wir miteinander konkurrieren und uns dabei gegenseitig helfen.“