Kurzbahn-EM: Deutsche Lagenstaffel um Köhler bleibt ohne Medaille

Schwimmerin Angelina Köhler hat zum Abschluss der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni eine weitere Medaille knapp verpasst. Die 23-Jährige von der SG Neukölln kam am Sonntag mit der gemischten 4x50-m-Lagenstaffel im Finale in 1:38,54 Minuten auf Platz fünf. Der Rückstand auf die Niederlande (1:37,86) auf dem Bronzerang betrug 0,68 Sekunden. Gold sicherte sich Italien (1:36,58) vor Frankreich (1:37,14).

Köhler hatte am vergangenen Donnerstag über 200 m Schmetterling Gold gewonnen, am Samstag sicherte sie sich zudem Silber über 100 m Schmetterling. Insgesamt holte das Team des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) in Rumänien drei Medaillen. Ole Braunschweig hatte am Mittwoch mit Platz zwei über 50 m Rücken den Anfang gemacht.