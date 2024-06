Beck gewinnt nach furiosem Endspurt EM-Gold im Freiwasser

Nach dem goldenen Fotofinish nach doppelter Aufholjagd ließ sich Leonie Beck von den Strapazen der zehn Kilometer nichts anmerken. Die alte und neue Freiwasser-Europameisterin klatschte mit ihren italienischen Trainingskolleginnen ab und strahlte über das ganze Gesicht. Durch ihren furiosen Sieg auf dem letzten Meter bei der EM in Belgrad unterstrich die 27-Jährige 57 Tage vor dem Olympiarennen ihre Ambitionen auf eine Medaille.

„Das ist ein großartiges Ergebnis auf dem Weg nach Paris“, sagte Beck, die im Gegensatz zu Olympiasieger Florian Wellbrock nicht auf die EM-Teilnahme verzichtete: „Es war ein tolles Rennen. Ich habe im Finish alles gegeben. Am Ende hatte ich ein bisschen Glück beim Anschlag.“

Ein Wimpernschlag vor Italienerin

Nach 2:00:54,8 Stunden hatte die dreimalige Weltmeisterin nur eine Zehntelsekunde vor der Italienerin Barbara Pozzobon angeschlagen - obwohl sie eigentlich schon 800 m zuvor an ihr vorbeigezogen war. Doch dann schwamm die Würzburgerin, die vor den Toren Roms lebt und trainiert, nicht die Ideallinie und stellte an der letzten Boje fest, dass sie wieder deutlich zurücklag. Mit einem furiosen Endspurt holte Beck Pozzobon noch einmal ein und schlug ganz knapp vor ihr an.