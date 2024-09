Neue Erkenntnisse im Doping-Wirbel um Chinas Schwimm-Team

Nach den Doping-Enthüllungen um die chinesischen Schwimmer wird die WADA massiv kritisiert. Nun veröffentlicht Staatsanwalt Eric Cottier seine finalen Erkenntnisse in diesem Fall.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat im Kampf um ihre Glaubwürdigkeit einen weiteren, wenngleich nicht makellosen Erfolg errungen. Der unabhängige Staatsanwalt Eric Cottier bestätigte in seinem Abschlussbericht, dass der WADA in der Doping-Affäre um 23 chinesische Schwimmer kein Fehlverhalten nachzuweisen sei.

„Die in den Akten enthaltenen Informationen zeigen, dass die WADA ihre Arbeit autonom, unabhängig und professionell erledigt hat und nichts das Gegenteil beweist“, wird der Schweizer Cottier in einer Pressemitteilung der WADA zitiert. Bereits im vorläufigen Bericht, der am 9. Juli veröffentlicht wurde, war Cottier zu diesem Schluss gekommen.