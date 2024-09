Historisch! Deutsche Extremschwimmerin schreibt Geschichte - Klopp gratuliert

Sieben Meerengen, fünf Kontinente, keine Hilfsmittel: Nathalie Pohl bewältigte in den vergangenen acht Jahren als erste Deutsche Frau die Ocean‘s Seven.

Sieben Meerengen, fünf Kontinente, keine Hilfsmittel: Nathalie Pohl bewältigte in den vergangenen acht Jahren als erste Deutsche Frau die Ocean‘s Seven.

Sie schwamm im Dunkeln, bei Kälte und durch Schwärme giftiger Quallen. Neoprenanzug? Nicht erlaubt. Als Nathalie Pohl am Sonntagnachmittag nach mehr als 40.000 Armzügen und elf Stunden das Ufer Schottlands erreicht hatte, war ihr Traum erfüllt - und selbst Jürgen Klopp gratulierte begeistert per Instagram. Die 29 Jahre alte Extremschwimmerin meisterte als erste deutsche Frau die Ocean‘s Seven, sieben berüchtigte Meerengen weltweit, vor Neuseeland oder Japan, im Ärmelkanal oder in der Straße von Gibraltar.