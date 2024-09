Sporthilfe-Wahl: Märtens ist "Der Beste 2024"

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens ist "Der Beste 2024". Der 22-Jährige, der bei den Sommerspielen in Paris für das erste deutsche Gold gesorgt hatte, erhielt bei der Wahl unter den rund 4000 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten die meisten Stimmen. Märtens, der nach einer Nasen-OP selbst nicht im Club der Besten in der Türkei dabei sein konnte, wurde bei der Gala am Freitagabend zugeschaltet.