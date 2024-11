Der Krieg zerriss eine olympische Rekordkarriere

Karen Harup, eine der besten Schwimmerinnen Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wäre am Mittwoch 100 geworden. Der 2. Weltkrieg hinderte sie daran, noch mehr zu erreichen.

Karen Harup, eine der besten Schwimmerinnen Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wäre am Mittwoch 100 geworden. Der 2. Weltkrieg hinderte sie daran, noch mehr zu erreichen.

In ihrer Heimat ist sie als Jahrhundert-Sportlerin in Erinnerung geblieben – und sie hätte noch viel mehr erreichen können, wäre die tragische Weltgeschichte ihr nicht in die Quere gekommen.