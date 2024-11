Märtens und Gose führen deutsches Team bei Kurzbahn-WM an

Der Olympiasieger und die Bronzemedaillengewinnerin starten in Budapest. Auch Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock gehört zum Aufgebot.

Olympiasieger Lukas Märtens und die Bronzemedaillengewinnerin Isabel Gose führen das Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest (10. bis 15. Dezember) an. Zum 19-köpfigen Team gehört auch der Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock. Neben den gesetzten Olympia-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden aufgrund ihrer guten Leistungen in der bisherigen Kurzbahn-Saison auch Nina Sandrine Jazy, Marius Kusch (beide SG Essen) und Martin Wrede (Waspo 98 Hannover) nominiert.