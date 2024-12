Kurzbahn-WM: Gose verpasst mit Staffel eine Medaille

Im Vorlauf von Budapest hatte das Quartett noch den deutschen Rekord verbessert. Im Finale über 4x200 m verpassen Isabel Gose und Co. Edelmetall deutlich.

Die deutsche Freistil-Staffel um Vize-Weltmeisterin Isabel Gose hat bei der Kurzbahn-WM in Budapest eine Medaille deutlich verpasst. Über die 4x200 m kamen Gose und ihre Teamkolleginnen Julia Mrozinski, Nicole Maier und Nele Schulze nicht an ihre Leistung aus dem Vorlauf heran und wurden in 7:42,58 Minuten Sechste. Zu Bronze fehlten fast neun Sekunden.