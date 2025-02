Überraschung um deutsche Weltmeisterin

Kurzbahn-Weltmeisterin Isabel Gose (22) wagt sich an eine neue Herausforderung und startet beim Weltcup-Auftakt in Ägypten erstmals im Freiwasser. Das gab der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Montag bekannt. In Soma Bay will die Olympia-Dritte von Paris über 1500m Freistil die DSV-Staffel stärken.