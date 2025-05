Schwimm-Königin knackt eigenen Weltrekord

Die Rekord-Olympiasiegerin zeigt sich bei ihrem Comeback in Bestform. Eine US-Teamkollegin überzeugt mit gleich zwei Bestmarken.

Die neunmalige Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) hat ihren eigenen Weltrekord über 800 m Freistil gebrochen. Beim Meeting in Fort Lauderdale/Florida, ihrem Comeback nach den Olympischen Spielen von Paris, schlug sie nach 8:04,12 Minuten an, schneller war sie nur bei ihrem Olympiasieg 2016 in Rio gewesen (8:04,79).