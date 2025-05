"Ein Traum": Deutscher Olympiasieger erreicht Weltjahresbestzeit

Olympiasieger Lukas Märtens hat zwei Monate vor der Schwimm-WM auch über die 200 m Freistil seine Topform unterstrichen. Zwei Tage nach seinem Erfolg über die 400 m setzte sich der Magdeburger bei den deutschen Meisterschaften in Weltjahresbestzeit auch über die halbe Distanz durch. Der 23-Jährige sicherte sich am Samstag in Berlin in 1:44,25 Minuten den Titel und blieb damit erneut unter der WM-Norm (1:46,30).