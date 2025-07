Schwimm-WM: Doppelter Medaillen-Coup für Deutschland

Für Märtens ist es bereits die zweite Medaille bei der laufenden Weltmeisterschaft in Singapur. Er hatte schon über 400-Meter den WM-Titel gewonnen .

Sven Schwarz, der in diesem Jahr den Europarekord über die Strecke aufgestellt hatte, holte sich seine erste WM-Medaille überhaupt.

Schwimm-WM: Tunesier Jaouadi holt sich Gold

Gold ging an den Tunesier Ahmed Jaouadi, der nach 7:36,88 Minuten mit der drittschnellsten Zeit aller Zeiten über diese Strecke ins Ziel kam.

Sven Schwarz schlug als Zweiter 3,08 Sekunden nach Jaouadi an. Lukas Märtens fehlten 3,31 Sekunden zum nächsten WM-Titel.

Schwarz war als Schnellster des Jahres zu den Titelkämpfen angereist, Märtens war als Nummer zwei der Rangliste in das Rennen gegangen und konnte auch dort nicht an Schwarz vorbeiziehen. Der Australier Samuel Short, der als Zweitschnellster der Vorläufe noch vor Schwarz auf Rang drei und Märtens auf Platz sieben ins Finale eingezogen war, hatte nach eigenen Angaben aufgrund einer Lebensmittelvergiftung seine Teilnahme am Finale abgesagt.