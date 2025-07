Schwimm-WM heute live im TV, Stream und Ticker - nächste deutsche Medaille?

Nachdem Lukas Märtens am Sonntag über 400 m Freistil WM-Gold gewinnen konnte, will am Dienstag auch Anna Elendt um Edelmetall mitschwimmen. Die 23-Jährige steht im Finale über 100 m Brust, für welches sich die WM-Zweite von 2022 in 1:06,13 Minuten als Siebte der Halbfinals qualifizieren konnte.