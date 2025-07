Schwimm-WM heute live im TV, Stream und Ticker - WM-Double für Märtens?

Lukas Märtens kämpft bei der Schwimm-WM in Singapur auch über 800 m Freistil um die Medaillen. Er kann das erste deutsche WM-Double seit 2009 holen.

Lukas Märtens kämpft bei der Schwimm-WM in Singapur auch über 800 m Freistil um die Medaillen. Er kann das erste deutsche WM-Double seit 2009 holen.

Das Finale erreichte der Magdeburger am Vortag jedoch als Siebter mit mehr Mühe als erwartet. „Es war alles nicht so leicht, es haben auch ein paar Konkurrenten zu kämpfen gehabt“, gab Märtens zu, der in 7:45,54 Minuten mehr als sechs Sekunden über seiner Bestzeit geblieben war.