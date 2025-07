Schwimm-WM: Märtens scheitert im Vorlauf, Elendt weiter

Weltmeister und Olympiasieger Lukas Märtens ist auf seiner dritten Strecke bei der WM in Singapur schon im Vorlauf gescheitert. Der Dominator über 400 m Freistil verpasste über 200 m Rücken in 1:57,31 Minuten als 20. das Halbfinale um zwei Zehntelsekunden.

„Mit der Zeit kommt man normalerweise ins Halbfinale, es war sehr schnell heute morgen“, sagte Märtens, der am Vorabend Bronze über 800 m Freistil gewonnen hatte . Die Nebenstrecke sei ihm wichtig, „weil ich damals vom Rückenschwimmen kam. Deswegen bleibt die Strecke immer in meinem Herzen, ich werde sie immer machen, wenn ich kann.“

Märtens mit Mammutprogramm

Das Mammutprogramm in Singapur ist für den 400-m-Weltmeister noch nicht beendet: Märtens startet am Freitag in der 4x200-m-Freistilstaffel und am Sonntag in der Lagenstaffel.