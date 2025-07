Mega-Überraschung: Titelverteidigerin Köhler ohne WM-Medaille

Die Berlinerin hatte sich im vergangenen Jahr in Doha zur Weltmeisterin gekrönt - in Singapur reicht es nicht für das Podest.

Titelverteidigerin Angelina Köhler hat bei der Schwimm-WM in Singapur eine Medaille über die 100 m Schmetterling verpasst. Die Berlinerin, die sich im vergangenen Jahr in Doha auf dieser Strecke zur Weltmeisterin gekrönt hatte, kam am Montag in 56,57 Sekunden auf Platz sechs. Gold ging an Weltrekordhalterin Gretchen Walsh aus den USA (54,73 Sekunden) vor der Belgierin Roos Vanotterdijk (55,84) und der Australierin Alexandria Perkins (56,33).