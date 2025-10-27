Schwimm-Star gelingt Fabelrekord

Johannes Vehren 27.10.2025 • 10:17 Uhr Kate Douglass schreibt Schwimmgeschichte. Die US-Amerikanerin durchbricht eine Schallmauer und stellt einen Weltrekord auf.

Schwimm-Star Kate Douglass hat für einen Fabelrekord gesorgt! Der US-Amerikanerin ist es als erster Frau der Welt gelungen, die 100 Meter (Freistil) in weniger als 50 Sekunden zu schwimmen.

Beim Kurzbahn-Weltcup in Toronto brauchte Douglass für die Strecke nur 49,93 Sekunden. Damit verbesserte die Olympiasiegerin ihren schon bestehenden Weltrekord, den sie erst vor einer Woche in 50,19 Sekunden aufgestellt hatte.

Schwimm-Star dreifache Weltrekordlerin

Zuvor stand der Weltrekord lange Zeit bei 50,25 Sekunden, den die Australierin Cate Campbell im Jahr 2017 aufgestellt hatte.