Kurzbahn-Weltcup: Douglass & McKeown knacken Weltrekorde

SID 20.10.2025 • 06:40 Uhr Beim Kurzbahn-Weltcup im Schwimmen kommt es zu mehreren Weltrekorden. Zwei Olympiasiegerinnen sind in den USA nicht zu schlagen.

Die US-Amerikanerin Kate Douglass und die Australierin Kaylee McKeown sind beim Kurzbahn-Weltcup in Westmont im US-Bundesstaat Illinois zu Weltrekorden geschwommen.

Douglass war über 100 m Freistil erfolgreich, McKeown unterbot die Bestmarke über 200 m Rücken.

Douglass, Olympiasiegerin über 200 m Brust und mit der Lagen-Staffel, war im Freistil-Finale in 50,19 Sekunden sechs Hundertstelsekunden schneller als die Australierin Cate Campbell am 26. Oktober 2017 in Adelaide.

Damit fiel der zweitälteste Weltrekord im 25-m-Becken. Douglass hält auch die Kurzbahn-Bestmarken über 200 m Brust und 200 m Lagen.

McKeown mit Fabelrekord

Die fünfmalige Olympiasiegerin McKeown gewann im Brust-Finale in 1:57,87 Minuten und war damit 17 Hundertstelsekunden schneller als die US-Amerikanerin Regan Smith im vergangenen Dezember in Budapest. Auch Smith unterbot ihre alte Bestmarke, ihre 1:57,91 Minuten reichten aber nur zu Rang zwei.