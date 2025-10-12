Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Schwimmen>

Rekord-Triple! Elendt glänzt beim Kurzbahn-Weltcup mit deutschem Rekord

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Deutscher Rekord für Weltmeisterin

Weltmeisterin Anna Elendt verbesserte auch im Weltcup-Finale über 100 m Brust ihre eigene Bestmarke.
Auf Rekordjagd: Anna Elendt
Auf Rekordjagd: Anna Elendt
© AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT
SID
Weltmeisterin Anna Elendt verbesserte auch im Weltcup-Finale über 100 m Brust ihre eigene Bestmarke.

Weltmeisterin Anna Elendt ist bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur weiter auf Rekordjagd.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Indiana/USA) unterbot die 24-Jährige im Finale über 100 m Brust als Dritte in 1:03,83 Minuten ihre eigene deutsche Bestmarke von 2022 um 22 Hundertstelsekunden. Es war bereits ihr dritter deutscher Rekord an diesem Wochenende.

Elendts Rekordjagd geht weiter

Elendt, die in den USA lebt und trainiert, hatte schon am Freitag über 200 m die Bestmarke von Caroline Ruhnau von 2009 geknackt und sich damit auch den sechsten und letzten deutschen Rekord auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m) geholt. Im Finale pulverisierte sie ihn später wieder, als sie 2,42 Sekunden schneller war als im Vorlauf.

Rekordzeiten trotz Niederlagen

Auf der Langbahn war sie im Juli sensationell Weltmeisterin über die 100 m geworden - mit deutschem Rekord von 1:05,19 Minuten. In Singapur hatte Elendt die amerikanische Olympiasiegerin Kate Douglass überraschend bezwungen, in Carmel musste sie sich zweimal deutlich geschlagen geben - allerdings in Rekordzeit.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite