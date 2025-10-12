Rekord-Triple! Elendt glänzt beim Kurzbahn-Weltcup mit deutschem Rekord

SID 12.10.2025 • 08:51 Uhr Weltmeisterin Anna Elendt verbesserte auch im Weltcup-Finale über 100 m Brust ihre eigene Bestmarke.

Weltmeisterin Anna Elendt ist bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur weiter auf Rekordjagd.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Indiana/USA) unterbot die 24-Jährige im Finale über 100 m Brust als Dritte in 1:03,83 Minuten ihre eigene deutsche Bestmarke von 2022 um 22 Hundertstelsekunden. Es war bereits ihr dritter deutscher Rekord an diesem Wochenende.

Elendts Rekordjagd geht weiter

Elendt, die in den USA lebt und trainiert, hatte schon am Freitag über 200 m die Bestmarke von Caroline Ruhnau von 2009 geknackt und sich damit auch den sechsten und letzten deutschen Rekord auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m) geholt. Im Finale pulverisierte sie ihn später wieder, als sie 2,42 Sekunden schneller war als im Vorlauf.

Rekordzeiten trotz Niederlagen