Rekordrausch im Schwimmen: Elendt verbessert eigenen Rekord deutlich

SID 11.10.2025 • 06:54 Uhr Weltmeisterin Anna Elendt sichert sich in Carmel den deutschen Rekord. Im Finale pulverisiert sie ihre eigene Bestmarke.

Weltmeisterin Anna Elendt hat sich bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur nicht nur den letzten deutschen Rekord im Brustschwimmen gesichert, sondern ihn wenig später gleich wieder pulverisiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Kalifornien/USA) unterbot die 24-Jährige zunächst im Vorlauf über 200 m in 2:20,22 Minuten die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau (2009) um 19 Hundertstelsekunden. Dann setzte sie im Finale noch eins drauf: Beim Erfolg der amerikanischen Olympiasiegerin Kate Douglass schwamm Elendt in 2:17,80 auf Rang zwei - und war damit 2,42 Sekunden schneller als am Vormittag.